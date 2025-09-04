08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
00:55  04 сентября
Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста
04 сентября 2025, 09:29

112 ударных БпЛА атаковали Украину: как отработала ПВО

04 сентября 2025, 09:29
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 4 сентября (с 19.30 3 сентября) противник атаковал Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам – Краснодарскому и Сызранскому.

Ранее сообщалось, что украинские военные поразили российский малый ракетный корабль проекта "Буян-М" вблизи оккупированного Крыма.

07 августа 2025
