112 ударних БпЛА атакували Україну: як відпрацювала ППО
У ніч на 4 вересня (із 19.30 3 вересня) противник атакував Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах – Краснодарському та Сизранському.
Раніше повідомлялося, що українські військові уразили російський малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" поблизу окупованого Криму.