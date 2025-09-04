08:13  04 вересня
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
01:25  04 вересня
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
00:55  04 вересня
Підірвали машину з прокурором: у Дніпрі засудили пособника терориста
04 вересня 2025, 09:29

112 ударних БпЛА атакували Україну: як відпрацювала ППО

04 вересня 2025, 09:29
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 4 вересня (із 19.30 3 вересня) противник атакував Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах – Краснодарському та Сизранському.

Раніше повідомлялося, що українські військові уразили російський малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" поблизу окупованого Криму.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
