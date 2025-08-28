Фото: Главное управление разведки

Украинские военные сообщили об успешном поражении вражеского ракетного корабля вблизи оккупированного Крыма во время совместной операции ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

В Азовском море поражен малый ракетный корабль проекта "Буян-М" государства-агрессора. Событие произошло 28 августа 2025 года во время совместной операции Департамента активных действий ГУР Министерства обороны Украины и спецподразделения ГУР "Призраки". Корабль был носителем крылатых ракет "Калибр" и находился вблизи временно оккупированного Крыма.

По сообщению украинских военных, удар был совершен в два этапа. Спецподразделение "Призраки" с помощью воздушного дрона повредило корабельную радиолокационную станцию. После этого бойцы Департамента активных действий ГУР атаковали борт носителя ракет.

В результате ударов корабль получил повреждение и вынужден был покинуть район боевого дежурства в Темрюцком заливе. Ракетный комплекс остался невредимым, однако судно больше не могло выполнять боевые задания на этом отрезке моря.

Украинские военные отмечают, что операции по противодействию угрозам в акватории Азовского моря продолжаются.

Ранее сообщалось, у Железного Порта в Черном море бойцы ГУР уничтожили российский катер. В результате высокоточного ракетного удара катер был полностью уничтожен, а пятеро членов его экипажа ликвидированы.