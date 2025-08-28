Поражен российский корабль носитель калибров "Буян-М", – ГУР
Украинские военные сообщили об успешном поражении вражеского ракетного корабля вблизи оккупированного Крыма во время совместной операции ГУР
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
В Азовском море поражен малый ракетный корабль проекта "Буян-М" государства-агрессора. Событие произошло 28 августа 2025 года во время совместной операции Департамента активных действий ГУР Министерства обороны Украины и спецподразделения ГУР "Призраки". Корабль был носителем крылатых ракет "Калибр" и находился вблизи временно оккупированного Крыма.
По сообщению украинских военных, удар был совершен в два этапа. Спецподразделение "Призраки" с помощью воздушного дрона повредило корабельную радиолокационную станцию. После этого бойцы Департамента активных действий ГУР атаковали борт носителя ракет.
В результате ударов корабль получил повреждение и вынужден был покинуть район боевого дежурства в Темрюцком заливе. Ракетный комплекс остался невредимым, однако судно больше не могло выполнять боевые задания на этом отрезке моря.
Украинские военные отмечают, что операции по противодействию угрозам в акватории Азовского моря продолжаются.
Ранее сообщалось, у Железного Порта в Черном море бойцы ГУР уничтожили российский катер. В результате высокоточного ракетного удара катер был полностью уничтожен, а пятеро членов его экипажа ликвидированы.