19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 23:55

В августе в Украине очистили более 5 тысяч гектаров сельхозземель

02 сентября 2025, 23:55
Фото из открытых источников
Подразделы Министерство обороны Украины в августе очистили от взрывоопасных предметов 5973 га деоккупированных территорий. Также очищали автомобильные дороги и водоемы

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За август в Украине разминировали 5653,77 гектара земель сельскохозяйственного назначения. Также очистили от опасных предметов 7,64 километра автомобильных дорог, 15,09 километра линий электропередач, 66,94 километра железнодорожных дорог, 9,74 гектара водоема.

За месяц подразделения разминирования обнаружили и обезвредили 8410 взрывоопасных предметов. С начала полномасштабной войны специалисты по разминированию уничтожили 458 714 опасных предметов.

Напомним, ранее в ГСЧС показали, как на Харьковщине саперы продолжают разминировать сельскохозяйственные угодья, оказавшиеся в зоне боевых действий. Специалисты ежедневно выявляют и обезвреживают десятки опасных боеприпасов с помощью машины механизированного разминирования Nikken.

07 августа 2025
