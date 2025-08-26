Фото: ГСЧС

Пиротехническое подразделение ГСЧС будет использовать новейшего робота-собаку, созданного для поддержки операций по разминированию

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Оснащенный фронтальной камерой с высоким разрешением, роботопес передает изображение в реальном времени, позволяя саперам дистанционно оценивать ситуацию. Система приводов обеспечивает работу с разными маневрами – от передвижения на сложных участках до удержания равновесия на неровной поверхности.

В отличие от традиционных гусеничных роботов, робот-собака легко преодолевает лестницу, бордюры, каменистые отрезки или густую траву, что делает его незаменимым в городских и природных условиях.

Отмечается, что интеграция этого "четырехлапого сапера" повышает эффективность работ и главное – уменьшает риски для жизни людей.

Напомним, ранее в ГСЧС показали, как на Харьковщине саперы продолжают разминировать сельскохозяйственные угодья, оказавшиеся в зоне боевых действий. Специалисты ежедневно выявляют и обезвреживают десятки опасных боеприпасов с помощью машины механизированного разминирования Nikken.