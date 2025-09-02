19:42  02 вересня
02 вересня 2025, 23:55

У серпні в Україні очистили понад 5 тисяч гектарів сільгоспземель

02 вересня 2025, 23:55
Фото з відкритих джерел
Підрозділи Міністерство оборони України в серпні очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973 га деокупованих територій. Також очищували автомобільні дороги та водойми

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За серпень в Україні розмінували 5 653,77 гектара земель сільськогосподарського призначення. Також очистили від небезпечних предметів 7,64 кілометра автомобільний доріг, 15,09 кілометра ліній електропередач, 66,94 кілометра залізничних доріг, 9,74 гектара водойми.

Загалом за місяць підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8410 вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабної війни фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше у ДСНС показали, як на Харківщині сапери продовжують розміновувати сільськогосподарські угіддя, які опинилися в зоні бойових дій. Фахівці щодня виявляють і знешкоджують десятки небезпечних боєприпасів за допомогою машини механізованого розмінування Nikken.

