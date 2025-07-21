На Харьковщине разминировано более 2,8 тысяч гектаров — работа продолжается

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Разминирование освободившихся территорий остается ключевым приоритетом для Харьковщины. При содействии Харьковской ОВА, гуманитарное разминирование продолжается в 32 общинах региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областную военную администрацию.

Отмечается, что за первое полугодие 2025 года в Центр координации противоминной деятельности при ХОВА поступило 360 обращений по обследованию территорий.

Уже обследовано более 7 000 га, а разминировано – 2 860 га.

К работам привлечены государственные и негосударственные операторы. В фокусе – объекты критической инфраструктуры, дороги, газопроводы, ЛЭП, железная дорога и лесные дороги.

Особое внимание — разминированию сельхозугодий: на Харьковщину направлено более 670 млн грн из госбюджета — больше всех пострадавших регионов. По государственной программе компенсации уже подано 494 заявки, разминировано более 3100 га.

Также во время заседания Центра обсудили вопросы реабилитации пострадавших от взрывов. С начала года зафиксировано 33 инцидента , в том числе среди пострадавших — 5 детей. Для помощи гражданским, которые получили ранения из-за российских обстрелов, налажено сотрудничество с 12 гуманитарными и благотворительными организациями.

Напомним, Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". За один день машина способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий.