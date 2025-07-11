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В Украине продолжаются гуманитарные разминирования. При этом власти планируют ускорять этот процесс благодаря новым технологиям

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

В июне украинские фермеры получили еще 820 га разминированных земель. При этом операторы противоминной деятельности приступили к работе по очистке около 2,5 тысячи гектаров территорий.

По состоянию на июнь в Украине гуманитарным разминированием занималось более 100 операторов и 278 машин. При этом Министерство обороны открыло Учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности. В частности, есть соглашение с Италией, которое будет финансировать противоминную деятельность в Украине. Речь идет о сумме 1,5 миллиона евро.

По словам заместителя министра экономики Игоря Безкаравайного, работа над внедрением в сфере противоминной деятельности новых технологий и инструментов, позволяющих ускорить освобождение территорий от мин и взрывчатки.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что в Украине более 135 тысяч квадратных км потенциально заминированных земель. Он отметил, что россияне каждый день атакуют украинские города сотнями беспилотников и ракет.