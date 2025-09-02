09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 11:35

Нефтяное пятно объемом более 10 тонн движется по Черному морю в направлении Крыма

02 сентября 2025, 11:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
29 августа недалеко от российского порта Новороссийск произошел масштабный разлив нефтепродуктов в Черное море. По данным специалиста по дистанционным исследованиям Сергея Станичного, площадь нефтяного пятна уже достигла 350 квадратных километров, а объём разлива превышает 10 тонн

Об этом пишут российские СМИ, передает RegioNews.

Согласно данным спутниковых снимков на 30 августа, площадь загрязнения составляла около 75 квадратных километров, а объем нефтепродуктов оценивался в 4-5 тонн.

На данный момент разлив распространяется в направлении оккупированного Крыма, проходя к югу от Керченского пролива.

Инцидент произошел при проведении грузовых работ с танкером в морском порту Новороссийска. В результате непредвиденной ситуации Каспийский трубопроводный консорциум вынужденно остановил эксплуатацию одного из причальных устройств на своем терминале.

Как отмечает Станичный, разлив такого масштаба рекордный и раньше в его практике не наблюдался.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
