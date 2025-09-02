Нефтяное пятно объемом более 10 тонн движется по Черному морю в направлении Крыма

Иллюстративное фото: из открытых источников

29 августа недалеко от российского порта Новороссийск произошел масштабный разлив нефтепродуктов в Черное море. По данным специалиста по дистанционным исследованиям Сергея Станичного, площадь нефтяного пятна уже достигла 350 квадратных километров, а объём разлива превышает 10 тонн

Об этом пишут российские СМИ, передает RegioNews.

Согласно данным спутниковых снимков на 30 августа, площадь загрязнения составляла около 75 квадратных километров, а объем нефтепродуктов оценивался в 4-5 тонн.

На данный момент разлив распространяется в направлении оккупированного Крыма, проходя к югу от Керченского пролива.

Инцидент произошел при проведении грузовых работ с танкером в морском порту Новороссийска. В результате непредвиденной ситуации Каспийский трубопроводный консорциум вынужденно остановил эксплуатацию одного из причальных устройств на своем терминале.

Как отмечает Станичный, разлив такого масштаба рекордный и раньше в его практике не наблюдался.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.