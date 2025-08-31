18:15  30 августа
Синоптики рассказали, каким будет последний день лета
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
UA | RU
UA | RU
31 августа 2025, 12:40

Инцидент в Черном море: гражданское судно подорвалось возле Одессы

31 августа 2025, 12:40
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Недалеко от побережья Одессы в Черном море произошел подрыв гражданского судна на неизвестном взрывном устройстве

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Информацию подтвердил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. На месте инцидента проводится осмотр судна, и на данный момент высока вероятность, что оно сможет продолжить движение собственным ходом.

Представитель ВМС подчеркнул, что украинские военные делают все возможное для обеспечения безопасности гражданского судоходства в регионе. В то же время он отметил, что подобные случаи, хотя и редко, но случаются.

Напоминаем, на побережье Одесской области неоднократно обнаруживали морские мины. 31 июля 2025 года одну из них успешно обезвредили и уничтожили контролируемым подрывом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Черное море судно взрыв море ВМС Украины инцидент
Силы обороны Украины поразили два нефтеперерабатывающих завода в РФ
30 августа 2025, 11:12
Массированная атака РФ: взрывы раздавались по всей Украине
30 августа 2025, 08:41
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
29 августа 2025, 22:44
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Во Львове владелица квартиры самовольно достроила этаж в многоэтажке
31 августа 2025, 13:36
Очереди на границе со Словакией: украинцам советуют выбирать другие пункты пропуска
31 августа 2025, 13:01
Украинцев в Германии могут полностью лишить помощи: кто рискует остаться без выплат
31 августа 2025, 11:59
Россия обстреляла Херсон: есть погибший, четверо раненых, среди них полицейские
31 августа 2025, 11:24
В Одесской области мэр Рени попал в ДТП: погибла мать, пятилетний сын в больнице
31 августа 2025, 10:55
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 10:27
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
31 августа 2025, 10:02
Массированная ночная атака: 142 дрона по Украине, есть попадания в 10 громадах
31 августа 2025, 09:08
Атака дронами на Одесскую область: обесточены более 29 тысяч абонентов, есть пострадавший
31 августа 2025, 08:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »