Фото: иллюстративное

Недалеко от побережья Одессы в Черном море произошел подрыв гражданского судна на неизвестном взрывном устройстве

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Информацию подтвердил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. На месте инцидента проводится осмотр судна, и на данный момент высока вероятность, что оно сможет продолжить движение собственным ходом.

Представитель ВМС подчеркнул, что украинские военные делают все возможное для обеспечения безопасности гражданского судоходства в регионе. В то же время он отметил, что подобные случаи, хотя и редко, но случаются.

Напоминаем, на побережье Одесской области неоднократно обнаруживали морские мины. 31 июля 2025 года одну из них успешно обезвредили и уничтожили контролируемым подрывом.