Пятна мазута из российских танкеров заметили на побережье Одесщины

фото: Ivan Rusev/facebook

После шторма в рекреационной зоне "Катранка" у Дунайского биосферного заповедника и "Тузловского лимана" в Одесской области появились пятна мазута. Вероятно, это мазут, вылившийся после аварии российских танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщил доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев, передает RegioNews.

"На фоне масштабных негативных влияний на Черное море и убийства во время полномасштабного вторжения рашистов десятков тысяч дельфинов эта экокатастрофа станет очередным отрицательным и существенным дополнением к постепенной гибели жизни в Черном море", - написал Русев.

Также он добавил, что сейчас команда нацпарка проводит обследование разных участков пересыпи, чтобы установить масштабы загрязнения.

И.о. директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхристюк в видео рассказала, что пятна разной фракции - преимущественно мелкие. Они находятся на достаточно большой отставной от воды – 25-40 метров. Собранные материалы будут отправлены на экспертизу для установления точной природы вещества, которое вынесло не берег. Однако уже сейчас очевидно, что это нефтепродукты.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.

Также ранее появилась информация, что очистка побережья оккупированного Крыма от вытекающего из разрушенных российских кораблей мазута очень проблематична из-за закрытия российскими военными прибрежной зоны.

Ранее сообщалось, что угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе нет. Однако из-за аварии уже загрязнено побережье Крыма