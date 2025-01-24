03:20  24 января
В Ровенской области группа подростков избила 16-летнего юношу: за дело взялась полиция
05:39  24 января
В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
24 января 2025, 11:17

Пятна мазута из российских танкеров заметили на побережье Одесщины

24 января 2025, 11:17
Читайте також українською мовою
фото: Ivan Rusev/facebook
Читайте також
українською мовою

После шторма в рекреационной зоне "Катранка" у Дунайского биосферного заповедника и "Тузловского лимана" в Одесской области появились пятна мазута. Вероятно, это мазут, вылившийся после аварии российских танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщил доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев, передает RegioNews.

"На фоне масштабных негативных влияний на Черное море и убийства во время полномасштабного вторжения рашистов десятков тысяч дельфинов эта экокатастрофа станет очередным отрицательным и существенным дополнением к постепенной гибели жизни в Черном море", - написал Русев.

Также он добавил, что сейчас команда нацпарка проводит обследование разных участков пересыпи, чтобы установить масштабы загрязнения.

И.о. директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхристюк в видео рассказала, что пятна разной фракции - преимущественно мелкие. Они находятся на достаточно большой отставной от воды – 25-40 метров. Собранные материалы будут отправлены на экспертизу для установления точной природы вещества, которое вынесло не берег. Однако уже сейчас очевидно, что это нефтепродукты.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.

Также ранее появилась информация, что очистка побережья оккупированного Крыма от вытекающего из разрушенных российских кораблей мазута очень проблематична из-за закрытия российскими военными прибрежной зоны.

Ранее сообщалось, что угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе нет. Однако из-за аварии уже загрязнено побережье Крыма

Крым экология нефть лиман Одесская область Черное море
Очистка побережья Крыма от мазута усложняется из-за российских военных, — СМИ
13 января 2025, 08:07
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
На Волыни обнаружили группу вооруженных мужчин. Их задержали в лесу
24 января 2025, 11:53
В Киеве иностранец "продавал браки" с украинками ради удостоверения
24 января 2025, 11:41
На Хмельнитчине в съемной квартире нашли тела трех мужчин
24 января 2025, 11:41
На Закарпатті прикордонники врятували чоловіка, який ледь не загинув у горах
24 января 2025, 11:36
Суд снова уменьшил размер залога скандальной главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе
24 января 2025, 11:25
Стоит ли покупать дорогой лэптоп: ТОП причин, почему стоит инвестировать в портативный гаджет
24 января 2025, 11:10
Россияне нанесли за сутки более 400 ударов по Запорожской области
24 января 2025, 11:09
ГУР уничтожило в Запорожской области российскую РЛС "Гармонь" вместе с оккупантами
24 января 2025, 10:46
Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "не должен был допустить эту войну"
24 января 2025, 10:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »