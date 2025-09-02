10:06  02 вересня
02 вересня 2025, 11:35

Нафтова пляма обсягом понад 10 тонн рухається Чорним морем у напрямку Криму

02 вересня 2025, 11:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
29 серпня поблизу російського порту Новоросійськ стався масштабний витік нафтопродуктів у Чорне море. За даними фахівця з дистанційних досліджень Сергія Станичного, площа нафтової плями вже досягла 350 квадратних кілометрів, а обсяг розливу перевищує 10 тонн

Про це пишуть російські ЗМІ, передає RegioNews.

Згідно з даними супутникових знімків станом на 30 серпня, площа забруднення становила близько 75 квадратних кілометрів, а обсяг нафтопродуктів оцінювався в 4-5 тонн.

На даний момент витік поширюється у напрямку окупованого Криму, проходячи на південь від Керченської протоки.

Інцидент стався під час проведення вантажних робіт із танкером у морському порту Новоросійська. У результаті непередбаченої ситуації Каспійський трубопровідний консорціум вимушено зупинив експлуатацію одного із причальних пристроїв на своєму терміналі.

Як зазначає Станичний, розлив такого масштабу є рекордним і раніше в його практиці не спостерігався.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту у море.

07 серпня 2025
