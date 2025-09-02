Фото: полиция

Правоохранители задержали мужчину, почти четыре года скрывавшегося после участия в хищении нефти из магистрального трубопровода

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2020 году группа злоумышленников произвела врезку в нефтепровод в Роменском районе и похитила почти 23 тонны нефти. Украденное планировали продавать для незаконного изготовления горючего. Сумма ущерба превысила 250 тысяч гривен.

Тогда правоохранители разоблачили группу и объявили подозрения, однако один из участников сбежал и долго скрывался. Его удалось разыскать только сейчас.

Теперь мужчина предстанет перед судом за повреждение нефтепровода и кражу, совершенную организованной группой. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

