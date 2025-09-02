09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 09:13

Хищение 23 тонн нефти: в Сумской области задержали фигуранта, скрывавшегося годами

02 сентября 2025, 09:13
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали мужчину, почти четыре года скрывавшегося после участия в хищении нефти из магистрального трубопровода

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2020 году группа злоумышленников произвела врезку в нефтепровод в Роменском районе и похитила почти 23 тонны нефти. Украденное планировали продавать для незаконного изготовления горючего. Сумма ущерба превысила 250 тысяч гривен.

Тогда правоохранители разоблачили группу и объявили подозрения, однако один из участников сбежал и долго скрывался. Его удалось разыскать только сейчас.

Теперь мужчина предстанет перед судом за повреждение нефтепровода и кражу, совершенную организованной группой. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее прокуроры Киевской области объявили подозрение 42 фигурантам – среди них депутаты, чиновники, руководители госучреждений, поставщики и подрядчики. Их подозревают в коррупционных схемах, из-за которых государство потеряло более 468 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область нефть хищение задержание хищение нефти
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Полиция показала последствия российских обстрелов на Харьковщине
02 сентября 2025, 10:43
До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках
02 сентября 2025, 10:38
В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
02 сентября 2025, 10:29
COVID-19 в Украине: стремительный рост и 14 смертей за неделю
02 сентября 2025, 10:22
В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу
02 сентября 2025, 10:18
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:06
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
02 сентября 2025, 09:38
В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий
02 сентября 2025, 09:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »