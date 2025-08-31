Фото: kola__official

Украинская певица ответила на критику своего сценического образа и прически, подчеркнув свой собственный стиль

Об этом сообщила певица в своем Instagram, передает RegioNews.

Артистка отметила, что во время выступлений всегда стремится создать узнаваемый образ, который включает макияж, прическу и костюм. Однако не все поклонники оценивают эти решения, и некоторые оставляют негативные комментарии.

В своем Instagram KOLA рассказала, что часто получает упреки о "неряшливых" волосах или нестандартной одежде. На такие замечания она реагирует с юмором, объяснив, что прическу делает один из ведущих мастеров Украины.

Артистка показывает свой уникальный стиль

"Мне часто пишут, что у меня грязные волосы и что я одеваюсь как бездомная. Это стиль! И мои волосы делает один из топовых мастеров нашей страны", - отметила певица.

Новый образ KOLA подчеркивает индивидуальность и сценическую экспрессию, а также демонстрирует, как артисты могут реагировать на критику в социальных сетях без обид и конфликтов.

Напомним, украинский продюсер Юрий Никитин поделился подробностями о жизни своей дочери Полины. Он рассказал, где она сейчас учится и с кем проживает за границей.