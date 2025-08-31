14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2025, 19:30

"Брудне волосся? Це стиль!" - KOLA відповіла на критику свого сценічного образу

31 серпня 2025, 19:30
Читайте также на русском языке
Фото: kola__official
Читайте также
на русском языке

Українська співачка відповіла на критику щодо свого сценічного образу та зачіски, підкресливши власний стиль

Про це повідомила співачка у своєму Instagram, передає RegioNews.

Артистка зазначила, що під час виступів завжди прагне створити впізнаваний образ, який включає макіяж, зачіску та костюм. Однак не всі шанувальники оцінюють ці рішення, і деякі залишають негативні коментарі.

У своєму Instagram KOLA розповіла, що часто отримує закиди про "неохайне" волосся або нестандартний одяг. На такі зауваження вона реагує з гумором, пояснивши, що зачіску робить один із провідних майстрів України.

Артистка показує свій унікальний стиль

"Мені часто пишуть, що в мене брудне волосся і що я вдягаюся як безхатько. Це стиль! І моє волосся робить один із топових майстрів нашої країни", - зазначила співачка.

Новий образ KOLA підкреслює індивідуальність та сценічну експресію, а також демонструє, як артисти можуть реагувати на критику у соціальних мережах без образ та конфліктів.

Нагадаємо, український продюсер Юрій Нікітін поділився подробицями про життя своєї доньки Поліни. Він розповів, де вона зараз навчається та з ким проживає за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
співачка артист критика Instagram коментарі
Відомий бренд відмовився від контракту з Каменських після її скандалу з російськими піснями
29 серпня 2025, 23:54
Юрій Нікітін розповів, де живе та навчається його донька від Ольги Горбачової
29 серпня 2025, 13:59
Тіна Кароль зізналась, чому в неї не склалось особисте життя
26 серпня 2025, 23:25
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Україна заборонила цьогорічне паломництво до Умані через ризики для безпеки
31 серпня 2025, 18:51
Українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму: відео наслідків
31 серпня 2025, 18:07
Ворог просунувся на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState
31 серпня 2025, 17:43
Стало відомо, коли та де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм у Львові
31 серпня 2025, 17:19
Російські війська можуть незабаром розпочати масштабний наступ, - Берлінська
31 серпня 2025, 16:48
Дніпро атакують "Шахеди": лунають вибухи, у місті працює ППО
31 серпня 2025, 16:34
Війна за ідентичність: убивство Парубія як символ боротьби за українство
31 серпня 2025, 15:30
У Китаї стартував саміт ШОС: кого з лідерів вже помітили та що обговорюють
31 серпня 2025, 15:02
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
31 серпня 2025, 14:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »