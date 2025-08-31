"Брудне волосся? Це стиль!" - KOLA відповіла на критику свого сценічного образу
Українська співачка відповіла на критику щодо свого сценічного образу та зачіски, підкресливши власний стиль
Про це повідомила співачка у своєму Instagram, передає RegioNews.
Артистка зазначила, що під час виступів завжди прагне створити впізнаваний образ, який включає макіяж, зачіску та костюм. Однак не всі шанувальники оцінюють ці рішення, і деякі залишають негативні коментарі.
У своєму Instagram KOLA розповіла, що часто отримує закиди про "неохайне" волосся або нестандартний одяг. На такі зауваження вона реагує з гумором, пояснивши, що зачіску робить один із провідних майстрів України.
"Мені часто пишуть, що в мене брудне волосся і що я вдягаюся як безхатько. Це стиль! І моє волосся робить один із топових майстрів нашої країни", - зазначила співачка.
Новий образ KOLA підкреслює індивідуальність та сценічну експресію, а також демонструє, як артисти можуть реагувати на критику у соціальних мережах без образ та конфліктів.
