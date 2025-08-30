16:04  30 августа
30 августа 2025, 15:07

Польша депортировала 15 украинцев за правонарушение: детали

30 августа 2025, 15:07
Польша выслала из страны 15 граждан Украины, которые признаны опасными для общественного порядка и безопасности

Об этом сообщает польское радио RMF24, передает RegioNews.

Согласно информации, предоставленной польскими пограничниками, украинцы, попавшие под процедуру депортации, имели различные уголовные нарушения.

Среди них были хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, грабежи, подделка документов, вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также организация незаконного пересечения польской границы.

Один из депортированных украинцев был включен в список лиц, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

Высланным украинцам также запрещено въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша выдворит 57 граждан Украины, которые спровоцировали стычки на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве. Во время выступления некоторые посетители перепрыгнули через барьеры и зажгли файеры. Кроме того, во время концерта один из посетителей развернул флаг УПА с трезубцем, а другой – сине-желтое знамя с символом "Идея Нация".

