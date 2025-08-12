10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 15:42

Польша депортирует десятки украинцев из-за флага УПА и стычек на концерте в Варшаве

12 августа 2025, 15:42
фото: TVN24
Польша выдворит 57 граждан Украины, которые спровоцировали стычки на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает RegioNews со ссылкой на TVN24.

Он заявил, что ситуация, которая так сильно шокировала общественное мнение, "наконец-то разрешилась".

"Это были совершенно ненужные события, требовавшие быстрой реакции", - отметил премьер.

По словам Туска, против 63 человек начато производство по выезду из Польши. Эти лица должны будут покинуть страну либо добровольно, либо по принуждению. Он добавил, что среди фигурантов 57 украинцев и 6 белорусов.

Напомним, белорусский рэпер Макс Корж выступил в Варшаве 9 августа. Некоторые посетители перепрыгнули через барьеры и зажгли файеры. Кроме того, во время концерта один из посетителей развернул флаг УПА с трезубцем, а другой – сине-желтый флаг с символом "Идея Нация". Правоохранители задержали более 100 человек, многие из них были оштрафованы.

Напомним, в конце июля в Польше призвали своих граждан покинуть РФ. Также в МИДе страны напомнили об отсутствии прямого авиасообщения между Польшей и Россией, ограничены возможности для путешествий.

08 августа 2025
07 августа 2025
