16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 15:07

Польща депортувала 15 українців за правопорушення: деталі

30 серпня 2025, 15:07
Скриншот із відео
Польща вислала з країни 15 громадян України, яких визнано небезпечними для громадського порядку та безпеки

Про це повідомляє польське радіо RMF24, передає RegioNews.

Згідно з інформацією, наданою польськими прикордонниками, українці, які потрапили під процедуру депортації, мали різні кримінальні порушення.

Серед них були зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, грабежі, підробка документів, водіння в стані алкогольного сп'яніння, а також організація незаконного перетину польського кордону.

Один із депортованих українців був включений до списку осіб, перебування яких в Польщі вважається небажаним.

Висланим українцям також заборонили в'їжджати до Польщі протягом 5-10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща видворить 57 громадян України, які спровокували сутички на концерті білоруського співака Макса Коржа у Варшаві. Під час виступу деякі відвідувачі перестрибнули через бар'єри і запалили фаєри. Крім того, під час концерту один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший – синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація".

