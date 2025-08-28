В Польше разбился истребитель F-16

иллюстративное фото: из открытых источников

В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16

​Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в соцсети X.

Трагедия произошла в польском городе Радоме. Там во время подготовки к AirShow разбился самолет F-16. Пилот погиб.

"В крушении самолета F-16 погиб пилот Войска Польского – офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях после выполнения боевой задачи погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

