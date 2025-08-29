Россия атаковала Украину 68 ударными БПЛА: сколько сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 августа (с 20:00 28 августа) российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив 68 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и разных дронов-имитаторов. Нападение проводилось по направлениям Курск, Миллерово, Брянск и Приморско-Ахтарск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное пространство обороняли украинские авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной было уничтожено или подавлено 46 вражеских беспилотников.

Попадание врага зафиксировано 22 раза в 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Напомним, в пятницу утром, 29 августа, российские беспилотники атаковали гражданские автомобили на приграничной территории Сумской области. Под удар попали молоковоз и легковой автомобиль в двух селах Новослободской общины.