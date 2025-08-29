09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 11:43

Россия атаковала Украину 68 ударными БПЛА: сколько сбила ПВО

29 августа 2025, 11:43
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 29 августа (с 20:00 28 августа) российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив 68 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и разных дронов-имитаторов. Нападение проводилось по направлениям Курск, Миллерово, Брянск и Приморско-Ахтарск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное пространство обороняли украинские авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной было уничтожено или подавлено 46 вражеских беспилотников.

Попадание врага зафиксировано 22 раза в 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Напомним, в пятницу утром, 29 августа, российские беспилотники атаковали гражданские автомобили на приграничной территории Сумской области. Под удар попали молоковоз и легковой автомобиль в двух селах Новослободской общины.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
07 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
