Росія атакувала Україну 68 ударними БпЛА: скільки збила ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 серпня (з 20:00 28 серпня) російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 68 безпілотних літальних апаратів типу Shahed та різних дронів-імітаторів. Напад проводився з напрямків Курськ, Міллерово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний простір обороняли українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною було знищено або подавлено 46 ворожих безпілотників.

Влучання ворога зафіксовано 22 рази на 9 локаціях у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 29 серпня, російські безпілотники атакували цивільні автомобілі на прикордонній території Сумської області. Під удар потрапили молоковоз і легковий автомобіль у двох селах Новослобідської громади.