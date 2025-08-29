09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 11:43

Росія атакувала Україну 68 ударними БпЛА: скільки збила ППО

29 серпня 2025, 11:43
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 29 серпня (з 20:00 28 серпня) російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 68 безпілотних літальних апаратів типу Shahed та різних дронів-імітаторів. Напад проводився з напрямків Курськ, Міллерово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний простір обороняли українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною було знищено або подавлено 46 ворожих безпілотників.

Влучання ворога зафіксовано 22 рази на 9 локаціях у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 29 серпня, російські безпілотники атакували цивільні автомобілі на прикордонній території Сумської області. Під удар потрапили молоковоз і легковий автомобіль у двох селах Новослобідської громади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Росія російська армія ППО атака БПЛА війна
Бійці ГУР вивели з ладу ворожий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму
29 серпня 2025, 11:14
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
29 серпня 2025, 01:55
Зеленський закликав не знімати санкції з РФ
28 серпня 2025, 23:41
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
29 серпня 2025, 12:50
На Житомирщині затримали чоловіка за умисне травмування поліцейського у липні
29 серпня 2025, 12:32
Поліція затримала учасників мітингу під час відкриття військового кладовища в Мархалівці
29 серпня 2025, 12:16
Президент Зеленський взяв участь у церемонії відкриття меморіального кладовища на Київщині
29 серпня 2025, 11:45
Масштабне викриття на Київщині: 42 особи підозрюються в корупційних схемах
29 серпня 2025, 11:39
Борги українців за комуналку перевищили 100 млрд грн, - дані Держстату
29 серпня 2025, 11:30
Бійці ГУР вивели з ладу ворожий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму
29 серпня 2025, 11:14
Коли варто міняти літню гуму на зимову?
29 серпня 2025, 10:53
OpenAI передає дані користувачів правоохоронцям у разі "підозрілих слів" у чатах
29 серпня 2025, 10:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »