09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
08 августа 2025, 13:24

Косил траву и подорвался на мине: несчастный случай на Харьковщине

08 августа 2025, 13:24
Сегодня в селе Опытное Чкаловской общины Чугуевского района Харьковской области произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, вероятно мины ПФМ-1 "Лепесток"

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

По предварительной информации, боеприпас сдетонировал во время кошения травы. В результате взрыва 49-летний мужчина получил травмы лица, его госпитализировали.

Спасатели отмечают, что мина ПФМ-1 "Лепесток" — это чрезвычайно опасная противопехотная мина нажимного действия, рассчитанная на поражение нижней части ноги. Она может быть зеленого или оливкового цвета, что затрудняет ее обнаружение. Для приведения в действие достаточно приложить небольшое усилие – от нескольких килограммов.

Такие мины не изымаются, а уничтожаются саперами на месте обнаружения. Поэтому при обнаружении подозрительных или неизвестных предметов нужно немедленно сообщать по телефонам 101 или 102, не приближаться к ним и не прикасаться.

Напомним, по состоянию на август в Украине зафиксировали 1265 случаев, когда гражданские люди пострадали из-за взрывов мин и других опасных предметов, оставшихся после вторжения России. Среди пострадавших - 127 детей и 1138 взрослых.

Вражеские дроны ночью ударили по Одесщине: возник пожар, пострадал охранник АЗС
08 августа 2025, 09:15
Двое погибших на Запорожье: оккупанты нанесли более 500 ударов за сутки
08 августа 2025, 08:12
Враг атаковал Киевщину дронами: ранены три женщины
08 августа 2025, 07:05
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Масштабная операция "Джентельмены": полиция уничтожила более 21 тысячи кустов конопли и мака
08 августа 2025, 14:34
На какую сумму компенсации абитуриенты могут рассчитывать при вступлении на контракт
08 августа 2025, 14:24
Россия готовится к тестированию ядерной ракеты "Буревестник", - The Barents Observer
08 августа 2025, 14:07
На Волыни толпа напала на авто ТЦК: один нападающий уже задержан
08 августа 2025, 13:57
В Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма
08 августа 2025, 13:50
Руководители НАБУ и САП заявили о планах замены их на "зависимых руководителей"
08 августа 2025, 12:58
В Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 12:55
Харьковщина готовится к зиме вместе с международными партнерами
08 августа 2025, 12:42
В Донецкой области разоблачили адвоката, которая требовала $1500 за помощь в демобилизации военнослужащего
08 августа 2025, 12:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
