Косил траву и подорвался на мине: несчастный случай на Харьковщине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

По предварительной информации, боеприпас сдетонировал во время кошения травы. В результате взрыва 49-летний мужчина получил травмы лица, его госпитализировали.

Спасатели отмечают, что мина ПФМ-1 "Лепесток" — это чрезвычайно опасная противопехотная мина нажимного действия, рассчитанная на поражение нижней части ноги. Она может быть зеленого или оливкового цвета, что затрудняет ее обнаружение. Для приведения в действие достаточно приложить небольшое усилие – от нескольких килограммов.

Такие мины не изымаются, а уничтожаются саперами на месте обнаружения. Поэтому при обнаружении подозрительных или неизвестных предметов нужно немедленно сообщать по телефонам 101 или 102, не приближаться к ним и не прикасаться.

Напомним, по состоянию на август в Украине зафиксировали 1265 случаев, когда гражданские люди пострадали из-за взрывов мин и других опасных предметов, оставшихся после вторжения России. Среди пострадавших - 127 детей и 1138 взрослых.