В Одесской области на берегу Затоки произошел взрыв мины, есть пострадавшие
В Затоке Одесской области произошел взрыв мины возле пляжа, что вызвало оперативное реагирование спасателей и полиции
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В Затоке, что в Одесской области, произошел взрыв мины у побережья пляжа. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.
Информация о происшествии в настоящее время уточняется, однако очевидцы сообщают о серьезных последствиях взрыва, произошедшего недалеко от места отдыха людей. На место происшествия уже прибыли соответствующие службы для расследования причин и ликвидации последствий.
Подобные инциденты подчеркивают важность соблюдения мер безопасности в прибрежных районах, особенно во время военного положения, ведь минно-взрывные угрозы могут оставаться опасными даже после завершения активных боевых действий.
Ранее сообщалось о несчастном случае в Харьковской области, где мужчина пострадал из-за взрыва боеприпаса во время кошения травы. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются, а пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.