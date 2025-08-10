16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 12:41

В Одесской области на берегу Затоки произошел взрыв мины, есть пострадавшие

10 августа 2025, 12:41
Фото: Telegram/Одесса INFO
В Затоке Одесской области произошел взрыв мины возле пляжа, что вызвало оперативное реагирование спасателей и полиции

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Затоке, что в Одесской области, произошел взрыв мины у побережья пляжа. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.

Информация о происшествии в настоящее время уточняется, однако очевидцы сообщают о серьезных последствиях взрыва, произошедшего недалеко от места отдыха людей. На место происшествия уже прибыли соответствующие службы для расследования причин и ликвидации последствий.

Подобные инциденты подчеркивают важность соблюдения мер безопасности в прибрежных районах, особенно во время военного положения, ведь минно-взрывные угрозы могут оставаться опасными даже после завершения активных боевых действий.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Харьковской области, где мужчина пострадал из-за взрыва боеприпаса во время кошения травы. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются, а пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Затока взрыв мина пляж Одесская область погибшие
10 августа 2025, 10:11
