За даними Інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI), площа замінованої території України вже більше за розміри Англії. При цьому в небезпечних районах проживає понад 6 мільйонів людей

Про це повідомляють "Букви", передає RegioNews.

Особливо постраждали від мін сільськогосподарські землі Харківської, Сумської та Запорізької областей. При цьому Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила ЗМІ, що з початку російського вторгнення внаслідок підривів на мінах і боєприпасах загинули 359 цивільних, серед них 18 дітей, ще майже 1000 осіб зазнали поранень.

За словами керівника програми ООН з розмінування в України Пола Геслопа, вибухонебезпечними предметами вкрито майже 25% території країни. При цьому російські війська продовжують мінувати території навіть тоді, коли вони відступають. Також на звільнених землях залишається багато нерозірваних боєприпасів – ракет, гранат і артилерійських снарядів.

За словами Пола Геслопа, особлива небезпека — це великі протипіхотні та протитанкові міни, які містять 5-10 кілограмів вибухівки. Вони активуються під час наїзду авто, вантажівок чи танків. Також ускладнюють роботу для саперів боєприпаси, які скидаються з безпілотників.

Нагадаємо, Україна створила важкий дистанційний комплекс гуманітарного розмінування "ГАРТ 5100". За один день машина здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій.