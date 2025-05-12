Очищает 2 га в день: Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования

фото: Министерство обороны Украины

В Украине сертифицировали первый тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования отечественного производства "ГАРТ 5100". Его создала инженерная компания XTI Engineering

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Комплекс разминирования "ГАРТ 5100" прошел процедуру государственной сертификации и готовится к серийному производству.

В ведомстве отметили, что эта машина предназначена для обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов путем детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой.

"Это полностью отечественная разработка и производство. Все этапы изготовления осуществляются в Украине, что упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и ремонт", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что машина "ГАРТ 5100" управляется дистанционно на расстоянии от 600 метров, что обеспечивает безопасность оператора. При установке ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до 1 км. Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.

Рабочая скорость машины – 1,5 км в час. За один день она способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий. При этом глубина разминирования составляет 300 мм. Сменное оборудование позволяет адаптировать работу под разные типы грунтов.

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