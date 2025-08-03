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В Харьковской области двое мужчин взорвались на минах. Оба инцидент произошли только за сутки

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

2 августа в Изюме 75-летний мужчина наступил на взорвавшийся неизвестный предмет. Пострадавший получил ранение бедер. Предварительно, это была фугасная мина типа "Лепесток". Сейчас мужчина в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей.

Другой инцидент произошел в Слатино. 2 августа 67-летний мужчина пытался самостоятельно разобрать неустановленное устройство. Однако предмет взорвался. Муж получил ранение стеклом. Сейчас его состояние описывают как "среднее".

Напомним, ранее в Харьковской области 29-летний тракторист взорвался на мине. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.