Понад 1700 військових уже повернулися після самовільного залишення частини
За останні два тижні понад 1700 військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, вже повернулися або перебувають на стадії повернення
Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
За його словами, ДБР спільно з Нацполіцією, командуванням Сухопутних військ та Військовою службою правопорядку провело нараду й медійну кампанію, а також ініціювало заходи з місцевими органами влади для сприяння поверненню військових до підрозділів.
Сухачов додав, що багато військових звернулися до ДБР через спеціальну форму, опубліковану минулого тижня, і що реальна кількість бажаючих повернутися значно більша.
Він нагадав, що спрощений порядок повернення діє до 30 серпня 2025 року, а Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців без кримінальної відповідальності.
"Повернення до строю – це не лише шанс виправити помилки минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім'єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для України, і саме від єдності та готовності виконувати військовий обов’язок залежить наша перемога", — підсумував директор ДБР.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про продовження терміну для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.
