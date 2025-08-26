13:16  26 серпня
26 серпня 2025, 15:54

Понад 1700 військових уже повернулися після самовільного залишення частини

26 серпня 2025, 15:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
За останні два тижні понад 1700 військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, вже повернулися або перебувають на стадії повернення

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За його словами, ДБР спільно з Нацполіцією, командуванням Сухопутних військ та Військовою службою правопорядку провело нараду й медійну кампанію, а також ініціювало заходи з місцевими органами влади для сприяння поверненню військових до підрозділів.

Сухачов додав, що багато військових звернулися до ДБР через спеціальну форму, опубліковану минулого тижня, і що реальна кількість бажаючих повернутися значно більша.

Він нагадав, що спрощений порядок повернення діє до 30 серпня 2025 року, а Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців без кримінальної відповідальності.

"Повернення до строю – це не лише шанс виправити помилки минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім'єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для України, і саме від єдності та готовності виконувати військовий обов’язок залежить наша перемога", — підсумував директор ДБР.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про продовження терміну для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.

Раніше ми розповідали, як повернутися у ЗСУ без покарання.

Читайте також: Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю

