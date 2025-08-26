07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 09:50

ДБР викрило схему постачання військовим неякісного масла на десятки мільйонів

26 серпня 2025, 09:50
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Директорку одного з підприємств підозрюють у спробі нажитися на постачанні неякісних продуктів для Національної гвардії

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, підприємиця підписувала договори на поставку вершкового масла, яке не відповідало стандартам. Щоб замаскувати фальсифікат, використовувала підроблені документи. За такою схемою планувала відправити військовим близько 250 тонн масла вартістю у десятки мільйонів гривень.

Жінці оголосили підозру у шахрайстві та використанні фальшивих документів. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Підприємниці загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронці також перевіряють, чи були інші випадки постачання неякісних продуктів для військових.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми в Івано-Франківській та Волинській областях. Підозри отримали посадовці та керівники державних підприємств, які замість того, щоб працювати на благо громади, наживалися на державному та комунальному майні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР підозра Нацгвардія військові постачання продуктів
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45
Потонув у річці: у Миколаєві знайшли тіло 15-річного хлопця
26 серпня 2025, 10:40
Катували та шантажували в'язнів: у Харкові затримали керівника колонії та його співробітників
26 серпня 2025, 10:31
Менше половини шкіл і садків Полтавської громади готові до навчального року – що не так
26 серпня 2025, 10:27
На Харківщині загасили пожежу на сміттєзвалищі
26 серпня 2025, 10:26
У Києві затримали агентку фсб, яка готувала дані для атак на столицю
26 серпня 2025, 10:16
На Полтавщині чоловік загинув від ураження струмом під час ремонту
26 серпня 2025, 10:12
На Рівненщині зростає захворюваність на COVID-19: зафіксовано летальний випадок
26 серпня 2025, 09:52
Смертельна ДТП на Сумщині: загинули підліток і водій, ще три людини – у лікарні
26 серпня 2025, 09:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »