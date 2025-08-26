Фото: ДБР

Директорку одного з підприємств підозрюють у спробі нажитися на постачанні неякісних продуктів для Національної гвардії

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, підприємиця підписувала договори на поставку вершкового масла, яке не відповідало стандартам. Щоб замаскувати фальсифікат, використовувала підроблені документи. За такою схемою планувала відправити військовим близько 250 тонн масла вартістю у десятки мільйонів гривень.

Жінці оголосили підозру у шахрайстві та використанні фальшивих документів. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Підприємниці загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронці також перевіряють, чи були інші випадки постачання неякісних продуктів для військових.

