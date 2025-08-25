Фото: Instagram/Юлия Сахневич

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Через восемь месяцев после родов она рассказала, что ее вес сейчас составляет 65 килограммов при росте 171 сантиметр. По словам Юлии, особых секретов в этом нет – постоянное движение с малышом, отсутствие нормального сна и нерегулярное питание существенно повлияли на ее физическую форму.

Танцовщица также призналась, что сначала ей было сложно принять изменения в своем теле. Со временем она начала работать над собой и с большей уверенностью относиться к новому этапу в жизни. Сахневич отмечает, что материнство требует много сил и времени, а желание успеть все нередко становится испытанием. В то же время она уверяет, что старается оставаться активной, даже несмотря на недостаток отдыха.

Юлия Сахневич и его фигура после родов. Фото: Люкс. ФМ

Подобными изменениями в своей жизни поделилась и телеведущая Леся Никитюк. Она недавно стала мамой и уже вернулась к работе, поразив поклонников стройной фигурой.

Однако эксперты напоминают: у каждой женщины свой темп восстановления после родов. У одних процесс длится несколько месяцев, другим требуется год или больше. И это абсолютно нормально, ведь главное – чувствовать себя комфортно в своем теле.

Ранее сообщалось, что певец Позитив впервые стал отцом. Теперь артист поделился новыми подробностями о семье, которые заинтересовали поклонников.