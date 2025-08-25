21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
Вражає: дружина Позитива показала результат на вагах через 8 місяців після пологів

Фото: Instagram/Юлія Сахневич
Юлія Сахневич поділилася відвертими зізнаннями про життя після народження дитини

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Через вісім місяців після пологів вона розповіла, що її вага зараз становить 65 кілограмів при зрості 171 сантиметр. За словами Юлії, особливих секретів у цьому немає – постійний рух із малюком, відсутність нормального сну та нерегулярне харчування суттєво вплинули на її фізичну форму.

Танцівниця також зізналася, що спочатку їй було складно прийняти зміни у своєму тілі. З часом вона почала працювати над собою та з більшою впевненістю ставитися до нового етапу в житті. Сахневич наголошує, що материнство потребує багато сил і часу, а бажання встигнути все нерідко стає випробуванням. Водночас вона запевняє, що намагається залишатися активною, навіть попри брак відпочинку.

Юлія Сахневич та її фігура після пологів. Фото: Люкс. ФМ

Схожими змінами у своєму житті поділилася й телеведуча Леся Нікітюк. Вона нещодавно стала мамою та вже повернулася до роботи, вразивши шанувальників стрункою фігурою.

Проте експерти нагадують: кожна жінка має власний темп відновлення після пологів. Для одних процес триває кілька місяців, іншим потрібен рік чи більше. І це абсолютно нормально, адже головне – відчувати себе комфортно у своєму тілі.

Раніше повідомлялося, співак Позитив вперше став батьком. Тепер артист поділився новими подробицями про родину, які зацікавили шанувальників.

