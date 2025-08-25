Фото: Instagram/Юлія Сахневич

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Через вісім місяців після пологів вона розповіла, що її вага зараз становить 65 кілограмів при зрості 171 сантиметр. За словами Юлії, особливих секретів у цьому немає – постійний рух із малюком, відсутність нормального сну та нерегулярне харчування суттєво вплинули на її фізичну форму.

Танцівниця також зізналася, що спочатку їй було складно прийняти зміни у своєму тілі. З часом вона почала працювати над собою та з більшою впевненістю ставитися до нового етапу в житті. Сахневич наголошує, що материнство потребує багато сил і часу, а бажання встигнути все нерідко стає випробуванням. Водночас вона запевняє, що намагається залишатися активною, навіть попри брак відпочинку.

Юлія Сахневич та її фігура після пологів. Фото: Люкс. ФМ

Схожими змінами у своєму житті поділилася й телеведуча Леся Нікітюк. Вона нещодавно стала мамою та вже повернулася до роботи, вразивши шанувальників стрункою фігурою.

Проте експерти нагадують: кожна жінка має власний темп відновлення після пологів. Для одних процес триває кілька місяців, іншим потрібен рік чи більше. І це абсолютно нормально, адже головне – відчувати себе комфортно у своєму тілі.

