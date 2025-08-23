"Воспитываю детей сама": актриса Анна Саливанчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
Анна Саливанчук уже два года разведена. Она рассказала, поддерживает ли связь с бывшим мужем
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Анна Саливанчук призналась, что сыновей она воспитывает самостоятельно. По ее словам, у нее с бывшим мужем нет общения. Она также намекнула, что он сам стал инициатором этого.
"Я два года разведена. Я сама воспитываю детей. С прежним отношения – не поддерживает он со мной, не хочет дружить", - говорит актриса.
Справка. Анна Саливанчук и народный депутат Александр Божков поженились в 2015 году. В браке родились два сына: Глеб (2015 г.) и Никита (2020 г.). В мае 2023 года актриса заявила о разводе. Причиной она назвала неправильно расставленные приоритеты в семье.
Юморист Владимир Жогло откровенно рассказал о здоровье сынаВсе новости »
20 августа 2025, 02:20"Мы живем в такое время": Леся Никитюк рассказала, как будет совмещать работу с материнством
19 августа 2025, 22:30Известного украинского артиста ограбили
19 августа 2025, 21:05
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Звезда "Супермодель по-украински" оказалась в больнице: что произошло
23 августа 2025, 03:55В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены
23 августа 2025, 03:30В Украине начали меняться цены на капусту
23 августа 2025, 02:30Певица Оля Полякова рассказала, как относится к ребятам старшей дочери
23 августа 2025, 01:55В Украине стали дешеветь яблоки: что стало причиной
23 августа 2025, 01:30Эстония готова принять участие в миротворческой миссии в Украине
23 августа 2025, 00:55МИД Украины обратилось в Беларусь с призывом не делать провокации
23 августа 2025, 00:30В Одессе судили священника, оправдывающего агрессию РФ против Украины
22 августа 2025, 23:55В Харьковской области военный получил приговор за кражу у начальника
22 августа 2025, 23:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »