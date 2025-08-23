Фото из открытых источников

Анна Саливанчук уже два года разведена. Она рассказала, поддерживает ли связь с бывшим мужем

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Саливанчук призналась, что сыновей она воспитывает самостоятельно. По ее словам, у нее с бывшим мужем нет общения. Она также намекнула, что он сам стал инициатором этого.

"Я два года разведена. Я сама воспитываю детей. С прежним отношения – не поддерживает он со мной, не хочет дружить", - говорит актриса.

Справка. Анна Саливанчук и народный депутат Александр Божков поженились в 2015 году. В браке родились два сына: Глеб (2015 г.) и Никита (2020 г.). В мае 2023 года актриса заявила о разводе. Причиной она назвала неправильно расставленные приоритеты в семье.