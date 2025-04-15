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Певец Позитив, не так давно ставший отцом, рассказал, кого он и его жена избрали в качестве крестного. Этого человека знает вся страна

Об этом артист рассказал в программе "Світанок", передает RegioNews.

Недавно певец Позитив и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, стали родителями. Они рассказывали, что думают над тем, кто станет крестным для дочери.

"Это мой партнер по танцам. Мой товарищ, мой друг, с которым мы очень честно общаемся со своей семьей", - рассказала Юлия.

Справка . В 2024 году певец Алексей Завгородний (Позитив) сообщил об отношениях с Юлией Сахневич, с которой они познакомились во время проекта "Танцы со звездами". Впоследствии они поженились. 15 января 2025 года у них родилась дочь, которую назвали Мария.