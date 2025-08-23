Фото из открытых источников

Известная фотография Соня Плакидюк рассказала, что оказалась в больнице. По ее словам, сейчас она на больничном

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По словам Сони Плакидюк, ей сделали операцию. Она объяснила, что все лето болела и готовилась к операции. При этом уже через месяц она собирается возвращаться к работе.

Причину сделки она решила не раскрывать.

Справка. Соня Плакидюк – известная fashion-фотограф. Многим украинцам она известна по проекту "Супермодель по-украински". Среди достижений победа в конкурсе фэшн-фотографии от National British Fashion Museum 2010, номинация на Most Influent Talent House Photographer in 2011.