Звезда "Супермодель по-украински" оказалась в больнице: что произошло
Известная фотография Соня Плакидюк рассказала, что оказалась в больнице. По ее словам, сейчас она на больничном
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
По словам Сони Плакидюк, ей сделали операцию. Она объяснила, что все лето болела и готовилась к операции. При этом уже через месяц она собирается возвращаться к работе.
Причину сделки она решила не раскрывать.
Справка. Соня Плакидюк – известная fashion-фотограф. Многим украинцам она известна по проекту "Супермодель по-украински". Среди достижений победа в конкурсе фэшн-фотографии от National British Fashion Museum 2010, номинация на Most Influent Talent House Photographer in 2011.
