Фото из открытых источников

Оля Полякова призналась, что ей не всегда нравились ребята ее дочери. При этом артистка не вмешивалась в личную жизнь Маши

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Певица Оля Полякова призналась, что раньше ей могли не нравиться ребята ее дочери Маши. При этом артиста старалась не вмешиваться в ее жизнь, чтобы девушка могла идти своим путем. Соответственно решение выйти замуж в 20 лет Маша принимала сама. И в этот раз мама оказалась довольна.

"Не нравились. Раньше все ребята были какие-то никакие. Но сейчас у нее такой классный парень. Ой, он уже мужчина", – говорит Оля Полякова.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой удивила новостью о свадьбе. Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей.