Хакери показали росіянам правду про війну з Україною на 116 телеканалах

Скриншот із відео

Увечері 24 серпня у кількох регіонах Росії на 116 телеканалах одночасно транслювали відеоролик із реальними втратами російської армії у війні проти України

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" у Головному управлінні розвідки МО України, передає RegioNews.

За його словами, місцевим кіберпартизанам вдалося зламати провайдера "№3" та вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео. Де показували вибухи на нафто- та газопереробних заводах РФ, а також кадри поховань загиблих російських солдатів.

Для унеможливлення переривання трансляції кіберпартизани заблокували доступ адміністраторів провайдера до серверів.

В результаті щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів Росії понад три години могли бачити ці кадри у вечірній прайм-тайм.

Для глядачів, які не користуються цифровим телебаченням, трансляція також була доступна через додатки Apple Store, Google Play, Smart TV та інші кабельні мережі.

На День незалежності України кіберпартизани показали російським телеглядачам правду про "сво"... pic.twitter.com/HU4sBd0Igb — Українська правда (@ukrpravda_news) August 25, 2025

Як відомо, протягом минулої доби, 24 серпня, Сили оборони України знищили 870 російських загарбників, 48 артсистем і 8 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, ЗСУ провели успішні контратаки на Донеччині та вибили російські війська з кількох населених пунктів. Українські бійці звільнили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.