11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 13:26

Хакери показали росіянам правду про війну з Україною на 116 телеканалах

25 серпня 2025, 13:26
Увечері 24 серпня у кількох регіонах Росії на 116 телеканалах одночасно транслювали відеоролик із реальними втратами російської армії у війні проти України

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" у Головному управлінні розвідки МО України, передає RegioNews.

За його словами, місцевим кіберпартизанам вдалося зламати провайдера "№3" та вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео. Де показували вибухи на нафто- та газопереробних заводах РФ, а також кадри поховань загиблих російських солдатів.

Для унеможливлення переривання трансляції кіберпартизани заблокували доступ адміністраторів провайдера до серверів.

В результаті щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів Росії понад три години могли бачити ці кадри у вечірній прайм-тайм.

Для глядачів, які не користуються цифровим телебаченням, трансляція також була доступна через додатки Apple Store, Google Play, Smart TV та інші кабельні мережі.

Як відомо, протягом минулої доби, 24 серпня, Сили оборони України знищили 870 російських загарбників, 48 артсистем і 8 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, ЗСУ провели успішні контратаки на Донеччині та вибили російські війська з кількох населених пунктів. Українські бійці звільнили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста
25 серпня 2025, 16:09
На Дніпропетровщині чоловік голими руками знешкодив російський дрон
25 серпня 2025, 15:44
В Одеській області правоохоронці затримали "смотрящого за Ізмаїлом"
25 серпня 2025, 15:41
На Житомирщині керівника лікарні підозрюють у заробітку на фіктивних обстеженнях пацієнтів
25 серпня 2025, 15:28
У Кременчуці хлопець загинув після падіння з вікна – поліція з'ясовує обставини
25 серпня 2025, 15:14
У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину
25 серпня 2025, 14:45
У Тернополі п’яний водій пропонував поліцейським 1000 доларів
25 серпня 2025, 14:44
У Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК влаштували стрілянину: є офіційна реакція
25 серпня 2025, 14:13
У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на території психлікарні
25 серпня 2025, 14:02
На Рівненщині 19-річний мотоцикліст на швидкості влетів у стовп і загинув
25 серпня 2025, 13:56
