Фото: иллюстративное

Вооруженные силы Украины провели успешные контратаки в Донецкой области и выбили российские войска из нескольких населенных пунктов

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

По его словам, украинские подразделения освободили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

В то же время наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Там противник пытается сконцентрировать свои основные силы и активно ведет штурмовые действия. Несмотря на это, украинские подразделения продолжают удерживать оборонительные позиции.

Сырский лично посетил район боевых действий и провел встречи с военными, которые держат оборону вблизи Покровска. Он заслушал командиров корпусов и бригад, проверил работу командных пунктов и уточнил потребности подразделений.

По его словам, вопрос об обеспечении войск дополнительными боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы уже решен. Главнокомандующий подчеркнул, что ситуация сложная, однако украинские силы готовы продолжать оборону.

Напомним, российское Минобороны распространило информацию о якобы "освобождении" села в Днепропетровской области. В то же время независимые карты и официальные источники свидетельствуют об обратном.

Ранее сообщалось, что в Сумской области украинские подразделения смогли изменить ситуацию на фронте. Вблизи Андреевки нашим военным удалось оттеснить врага и продвинуться вперед.