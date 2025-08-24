13:18  24 августа
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
14:16  24 августа
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 17:02

В Донецкой области ВСУ восстановили контроль над тремя селами, – Сырский

24 августа 2025, 17:02
Фото: иллюстративное
Вооруженные силы Украины провели успешные контратаки в Донецкой области и выбили российские войска из нескольких населенных пунктов

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

По его словам, украинские подразделения освободили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

В то же время наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Там противник пытается сконцентрировать свои основные силы и активно ведет штурмовые действия. Несмотря на это, украинские подразделения продолжают удерживать оборонительные позиции.

Сырский лично посетил район боевых действий и провел встречи с военными, которые держат оборону вблизи Покровска. Он заслушал командиров корпусов и бригад, проверил работу командных пунктов и уточнил потребности подразделений.

По его словам, вопрос об обеспечении войск дополнительными боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы уже решен. Главнокомандующий подчеркнул, что ситуация сложная, однако украинские силы готовы продолжать оборону.

Напомним, российское Минобороны распространило информацию о якобы "освобождении" села в Днепропетровской области. В то же время независимые карты и официальные источники свидетельствуют об обратном.

Ранее сообщалось, что в Сумской области украинские подразделения смогли изменить ситуацию на фронте. Вблизи Андреевки нашим военным удалось оттеснить врага и продвинуться вперед.

РФ заявила о захвате Филии в Днепропетровской области: что известно на самом деле
24 августа 2025, 16:25
Силы обороны Украины отбросили врага в Сумской области и продвинулись на 3,5 км
24 августа 2025, 11:03
Россияне ударили по пожарной части в Донецкой области: последствия
23 августа 2025, 13:25
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Наконец-то дома: украинские воины и гражданские возвращаются после длительного плена
24 августа 2025, 17:53
РФ заявила о захвате Филии в Днепропетровской области: что известно на самом деле
24 августа 2025, 16:25
Бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко освободили из российского плена
24 августа 2025, 16:07
В Харьковской области вражеский дрон попал в магазин: пострадал местный житель
24 августа 2025, 15:39
Переменная облачность и кратковременные дожди: какая будет погода 25 августа
24 августа 2025, 15:00
Россия наращивает производство дронов Shahed: более 6 тысяч ежемесячно, – CNN
24 августа 2025, 14:39
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
24 августа 2025, 14:16
В Ровенской области в результате ДТП пострадали два человека
24 августа 2025, 14:02
Украинские дроны нанесли удар по крупнейшему газовому заводу россии: вспыхнул пожар
24 августа 2025, 13:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
