Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 24 августа, Силы обороны Украины уничтожили 870 российских захватчиков, 48 артсистем и 8 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет почти 1 миллион 77 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.08.25 ориентировочно составили:

Напомним, ВСУ провели успешные контратаки в Донецкой области и выбили российские войска из нескольких населенных пунктов. Украинские бойцы освободили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.