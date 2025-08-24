Фото: РБК-Украина

Инцидент произошел три недели назад, когда артист проводил время с женой и сыном

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Во время демонстрации сыну, как быстро можно пройти одну из горок, произошло несчастье – палец актера защемило тросом, и его отрыв от руки оказался необратимым.

По словам Логая, инцидент произошел из-за зацепления обручального кольца за кнопку, которая фиксирует время прохождения маршрута. Палец мгновенно отделился от руки, и даже после быстрой транспортировки в больницу его не удалось пришить. Артист отметил, что ситуация осложнилась тем, что на следующую неделю были запланированы съемки, из-за чего он особенно волновался из-за потери пальца.

Артур Логай потерял палец / Скрин видео

Логай поделился, что всегда снимал обручальное кольцо во время физических нагрузок, однако в этот раз забыл о нем. Он подчеркнул, что даже на спортивных площадках, где о снятии украшений не напоминают, необходимо заботиться о собственной безопасности и избегать потенциально опасных ситуаций.

Ранее сообщалось, что телеведущая Леся Никитюк поделилась своими планами по совмещению работы и материнства. Она призналась, что современные женщины все чаще выбирают не останавливать карьеру после рождения ребенка.