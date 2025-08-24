12:54  23 августа
24 августа 2025, 15:00

Переменная облачность и кратковременные дожди: какая будет погода 25 августа

24 августа 2025, 15:00
Фото: иллюстративное
В понедельник, 25 августа, в Украине ожидается переменная облачность

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Ночью небольшие осадки прогнозируют на Левобережье и местами в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Днем кратковременные дожди могут пройти на Волыни и Ровенщине, тогда как на большей части территории страны осадки не ожидаются.

Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем столбики термометров поднимутся до 15-20°. В южных областях днем прогнозируют 19-24°, в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°.

Над городами Украины – переменная облачность

Для Киевской области и столицы 25 августа также характерна переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью по области возможен местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 7-12°, днем 15-20°. В Киеве ожидается 10-12° ночью и 18-20° днем.

Метеорологи советуют брать с собой зонтики на случай кратковременного дождя и осторожно передвигаться в горных районах, где ночью и утром возможно охлаждение воздуха.

Напомним, в высокогорье Закарпатья выпал первый снег сезона, что стало неожиданностью для туристов и местных жителей. Некоторые маршруты уже частично покрыты белым покровом, и туристов ждут изменения погодных условий.

