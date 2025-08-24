Фото: иллюстративное

Норвегия выделяет около семи миллиардов крон, что составляет примерно 696 миллионов долларов США, на усиление противовоздушной обороны Украины

Об этом говорится в официальном заявлении правительства страны, передает RegioNews.

Согласно информации, оборудование для ПВО будет поставляться из Германии. Системы будут включать две установки Patriot вместе с ракетами к ним. Кроме того, Норвегия участвует в закупке современных радиолокационных станций немецкого производителя Hensoldt и систем противовоздушной обороны компании Kongsberg.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре отметил, что тесное сотрудничество с Германией позволяет обеспечить Украину мощными системами ПВО. По его словам, эти меры направлены на защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак.

Министр обороны Торе О. Сандвик добавил, что современная противовоздушная оборона также является критически важной для защиты воинских подразделений и ключевой инфраструктуры. Совместно с немецкими партнерами Норвегия усиливает усилия по повышению обороноспособности Украины в этот сложный период.

Ранее сообщалось, что ночью 24 августа Украину атаковали десятки вражеских дронов и ракета "Искандер-М". Во время удара зафиксирована значительная активность на нескольких направлениях, а также повреждения объектов в разных регионах.