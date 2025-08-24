Фото: РБК-Україна

Інцидент стався три тижні тому, коли артист проводив час з дружиною та сином

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Під час демонстрації синові, як швидко можна пройти одну з гірок, сталося нещастя – палець актору прищемило тросом, і його відрив від руки виявився необоротним.

За словами Логая, інцидент стався через зачеплення обручки за кнопку, яка фіксує час проходження маршруту. Палець миттєво відокремився від руки, і навіть після швидкого транспортування до лікарні його не вдалося пришити. Артист зазначив, що ситуація ускладнилася тим, що на наступний тиждень були заплановані зйомки, через що він особливо хвилювався через втрату пальця.

Артур Логай втратив палець / Скрин відео

Логай поділився, що завжди знімав обручку під час фізичних активностей, проте цього разу забув про неї. Він підкреслив, що навіть на спортивних майданчиках, де про зняття прикрас не нагадують, необхідно дбати про власну безпеку і уникати потенційно небезпечних ситуацій.

