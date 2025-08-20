Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Госспецсвязи начал служить в Силах обороны

фото: Виктор Жора / Facebook

Бывший заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора сообщил, что ушел в армию

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Друзья, сегодня наконец-то появилась связь, поэтому рад вам сообщить, что больше месяца назад присоединился к Силам безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ и САП обвиняют Виктора Жору в причастности к хищениям 62 млн гривен на закупках программного обеспечения.

Ранее в Госспецсвязи назвали причину блокировки нацроуминга для абонентов "Киевстара". Как сообщили в ведомстве, на такой шаг пошли во избежание перегрузки сетей других операторов.