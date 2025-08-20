Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Госспецсвязи начал служить в Силах обороны
Бывший заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора сообщил, что ушел в армию
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
"Друзья, сегодня наконец-то появилась связь, поэтому рад вам сообщить, что больше месяца назад присоединился к Силам безопасности и обороны", – говорится в сообщении.
Напомним, НАБУ и САП обвиняют Виктора Жору в причастности к хищениям 62 млн гривен на закупках программного обеспечения.
Ранее в Госспецсвязи назвали причину блокировки нацроуминга для абонентов "Киевстара". Как сообщили в ведомстве, на такой шаг пошли во избежание перегрузки сетей других операторов.
43 миллиона "осели" в карманах: громкая антикоррупционная операция в Донецкой областиВсе новости »
14 августа 2025, 11:43В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему на строительстве жилья для военных
12 августа 2025, 19:59Силы обороны перебрасывают дополнительные силы на Донетчину из-за прорыва россиян
12 августа 2025, 17:15
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Instagram заблокировал профиль популярной блоггерки Симбочки за рекламу казино
20 августа 2025, 15:33В Черкасской области разоблачен начальник надлесничества на вымогательстве "дани" из подчиненных лесничих
20 августа 2025, 15:14Уплата штрафа за непостановку на военный учет по новому адресу доступна в Резерв+: пошаговая инструкция
20 августа 2025, 15:01Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
20 августа 2025, 14:59Враг атаковал автомобиль FPV-дроном на Днепропетровщине: погиб 62-летний мужчина
20 августа 2025, 14:57В Днепре обнаружили растрату более 42 млн грн на медиауслугах для горсовета
20 августа 2025, 14:33На Запорожье за сутки произошло 23 пожара в экосистемах – часть из-за обстрелов
20 августа 2025, 14:29С 1 октября цены на горючее в Украине могут подорожать на 3–5 грн за литр
20 августа 2025, 14:13Угрожает пожизненное: задержан агент РФ, который "наводил" ДРГ на Херсонщину
20 августа 2025, 14:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все блоги »