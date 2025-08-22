Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці продовжують перевіряти нові дані у справі про можливу незаконну діяльність посадовця НАБУ та його батька

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Органи досудового розслідування отримали нові матеріали у справі щодо ймовірної незаконної діяльності одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у тому, що разом із власним батьком він міг бути причетний до організації торгівлі з РФ.

У матеріалах слідства йдеться про можливі контакти підозрюваних із громадянами іноземної держави. Частина цих зв’язків могла мати комерційний характер. Окрім того, перевіряється інформація про комунікації з представниками іноземних компаній, політичними діячами, а також особами, які можуть перебувати на тимчасово окупованій території України.

Частину відомостей слідчі отримали під час аналізу електронних носіїв та засобів зв’язку. Інші дані стали відомі після проведення процесуальних дій. Наразі зібрані докази опрацьовуються, і за результатами аналізу можуть бути ухвалені відповідні процесуальні рішення.

В Офісі Генерального прокурора уточнюють, що провадження стосується лише дій конкретних осіб і не має відношення до роботи державних органів загалом. Розслідування триває, правоохоронці проводять необхідні слідчі заходи, аби встановити всі деталі справи та притягнути до відповідальності причетних.

Раніше повідомлялося, співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова викрили на можливих зв’язках із Росією та незаконній торгівлі технічною коноплею. За даними слідства, він координував роботу Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях і налагоджував контакти з представниками країни-агресора.