Фото: полиция

Жителя Львовского района обвиняют в незаконной продаже оружия и боеприпасов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом, разоблачили на продаже корпусов гранат, взрывателей и патронов.

Правоохранители задокументировали несколько случаев незаконного сбыта. При задержании у 35-летнего фигуранта изъяли боеприпасы и другие доказательства.

Следствие завершено, обвинительный акт направили в суд. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.