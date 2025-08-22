09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
22 августа 2025, 09:55

В Украине создадут бюро по расследованию транспортных аварий

22 августа 2025, 09:55
Фото: AI
Кабмин поддержал евроинтеграционный законопроект о создании Национального бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте. Целью органа будут независимые, объективные и профессиональные расследования аварий на всех видах транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

В ведомстве отмечают, что сейчас в Украине нет закона, который определял бы правовые основы деятельности такого органа. Также отсутствует четкая правовая база по организации расследований. Принятие законопроекта станет еще одним шагом в выполнении обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ожидается, что бюро станет основой для прозрачности и доверия к процессам, сделает расследование более качественными и быстрыми, а также повысит уровень безопасности на транспорте. Также орган будет давать рекомендации по снижению риска новых аварий.

"Следующий шаг – регистрация законопроекта в Верховной Раде и подготовка к его рассмотрению", – добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что количество ДТП в Украине ежегодно увеличивается и уже достигло критического уровня. Только за первый квартал 2025 года их число составило 3600.

