Фото: AI

Кабмін підтримав євроінтеграційний законопроект щодо створення Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті. Метою органу будуть незалежні, об'єктивні та професійні розслідування аварій на всіх видах транспорту

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначають, що наразі в Україні немає закону, який визначав би правові засади діяльності такого органу. Також відсутня чітка правова база для організації розслідувань. Прийняття законопроєкту стане ще одним кроком у виконанні зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

Очікується, що бюро стане основою для прозорості та довіри до процесів, зробить розслідування якіснішими та швидшими, а також підвищить рівень безпеки на транспорті. Також орган надаватиме рекомендації, що знижуватимуть ризики нових аварій.

"Наступний крок – реєстрація законопроєкту у Верховній Раді та підготовка до його розгляду", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість ДТП в Україні щороку збільшується і вже досягла критичного рівня. Лише за перший квартал 2025 року їх кількість сягнула 3600.