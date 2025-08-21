Судьи Украины впервые приняли участие в исследовании Европейской сети советов правосудия – анализирует результаты судья Марина Барсук

иллюстративное фото: из открытых источников

Судебная власть – это, прежде всего, люди с этическими ориентирами, профессиональным достоинством и личной ответственностью, заявила судья Барсук

Европейская сеть советов правосудия (ENCJ) обнародовала опрос судей из 30 стран Европы. Украина впервые приняла участие в исследовании и получила один из самых низких результатов среди участников. О результатах опроса и влиянии на судебную систему написала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в блоге на профессиональном портале Pravo.ua.

Исследование охватывало оценку уровня независимости судей в собственных глазах, а также влияние внешних факторов на судебную систему, отметила Барсук. В опросе приняло участие около 500 судей из разных регионов Украины и более 19 тыс. европейских судей.

"Мы впервые сами оценили собственную независимость, но результаты стали холодным душем. 5,9 балла из 10 – это самый низкий показатель среди 30 европейских стран. Это сигнал, который судебные власти не имеют права игнорировать", – написала судья.

По ее словам, самый яркий показатель – это то, что 39% украинских судей испытывают давление из-за угрозы дисциплинарной ответственности. Это самый высокий показатель среди всех стран Европы, в большинстве других государств лишь примерно 5% судей указали на такое давление.

"Такая ситуация сигнализирует о серьезных проблемах в восприятии дисциплинарной процедуры: она воспринимается как карательный инструмент, а не корректирующий. Часть этого восприятия – следствие глубоко укорененной коллективной памяти профессии. Судебная власть долго существовала в условиях внешнего контроля: от "телефонного права" до "генеральной линии". Все это сформировало травматический опыт, который продолжает оказывать влияние на восприятие даже сейчас, когда правила изменились. И сегодня, несмотря на реформированные процедуры, четверо из 10 украинских судей живут с ощущением, что дисциплинарные процедуры могут оказаться оружием против них, что они мишень, а не гаранты баланса", – говорится в комментарии судьи.

По данным опроса, 69% судей считают, что изменения в оплате труда, пенсионном обеспечении и возрасте ухода на пенсию за последние три года негативно повлияли на их независимость.

"Это также один из самых высоких показателей в Европе. Показательно, что в некоторых странах ситуация с условиями труда улучшается, например, в Литве доля судей, недовольных условиями, в том числе оплатой, упала с 61% до 17%. Это лишний раз демонстрирует, что должное реагирование на вызовы может быстро изменить настроения судей. Украине стоит взять этот опыт, добавила Барсук".

56% украинских судей, как свидетельствуют исследования, испытывают давление чрезмерной нагрузки, это вдвое больший показатель, чем среди их коллег в Европе.

"Ко всему этому добавляется физическая опасность: 18% судей подвергались угрозам или запугиваниям, 1% - физическим нападениям - это где-то 50 судей в течение последних трех лет", - подчеркнула судья.

Результаты исследования позволят специалистам оценить и усовершенствовать украинскую судебную систему, заявила Барсук.

"Главное заключение этого исследования не в цифрах. А в том, что мы впервые открыто посмотрели на себя со стороны. Толчок к изменениям должен идти изнутри самого судейского сообщества. Ведь судебная власть – это прежде всего люди с нравственными ориентирами, профессиональным достоинством и личной ответственностью", – подчеркнула она.

