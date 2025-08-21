11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 16:36

Судді України вперше взяли участь у дослідженні Європейської мережі рад правосуддя – аналізує результати суддя Марина Барсук

21 серпня 2025, 16:36
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Судова влада – це передусім люди з етичними орієнтирами, професійною гідністю й особистою відповідальністю, заявила суддя Барсук

Європейська мережа рад правосуддя (ENCJ) оприлюднила опитування суддів із 30 країн Європи. Україна вперше взяла участь у дослідженні й дістала один із найнижчих результатів серед учасників. Про результати опитування і вплив на судову систему написала суддя Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у блозі на фаховому порталі Pravo.ua.

Дослідження охоплювало оцінювання рівня незалежності суддів у власних очах, а також вплив зовнішніх чинників на судову систему, зазначила Барсук. В опитуванні взяло участь приблизно 500 суддів із різних регіонів України й понад 19 тис. європейських суддів.

"Ми вперше самі оцінили власну незалежність, але результати стали холодним душем. 5,9 бала з 10 – це найнижчий показник серед 30 європейських країн. Це сигнал, який судова влада не має права ігнорувати", – написала суддя.

За її словами, найпромовистіший показник – це те, що 39% українських суддів відчувають тиск через загрозу дисциплінарної відповідальності. Це найвищий показник серед усіх країн Європи, у більшості інших держав лише приблизно 5% суддів вказали на такий тиск.

"Така ситуація сигналізує про серйозні проблеми у сприйнятті дисциплінарної процедури: вона сприймається як каральний інструмент, а не коригувальний. Частина цього сприйняття – наслідок глибоко вкоріненої колективної пам'яті професії. Судова влада довго існувала в умовах зовнішнього контролю: від "телефонного права" до "генеральної лінії партії". Усе це сформувало травматичний досвід, який продовжує впливати на сприйняття навіть зараз, коли правила змінилися. І сьогодні, попри реформовані процедури, четверо з 10 українських суддів живуть із відчуттям, що дисциплінарні процедури можуть стати зброєю проти них, що вони мішень, а не гаранти балансу", – ідеться в коментарі судді.

За даними опитування, 69% суддів вважають, що зміни в оплаті праці, пенсійному забезпеченні й віці виходу на пенсію за останні три роки негативно вплинули на їхню незалежність.

"Це також один із найвищих показників у Європі. Показово, що в деяких країнах ситуація з умовами праці покращується, наприклад, у Литві частка суддів, незадоволених умовами, зокрема оплатою, впала із 61% до 17%. Це зайвий раз демонструє, що належне реагування на виклики може швидко змінити настрої суддів. Україні варто взяти цей досвід на озброєння", – зазначила Барсук.

56% українських суддів, як свідчить дослідження, відчувають тиск надмірного навантаження, це вдвічі більший показник, ніж серед їхніх колег у Європі.

"До всього цього додається фізична небезпека: 18% суддів зазнавали погроз або залякувань, 1% – фізичних нападів – це десь 50 суддів протягом останніх трьох років", – підкреслила суддя.

Результати дослідження дадуть змогу фахівцям оцінити й удосконалити українську судову систему, заявила Барсук.

"Головний висновок цього дослідження не в цифрах. А в тому, що ми вперше відкрито подивилися на себе збоку. Поштовх до змін має йти зсередини самої суддівської спільноти. Адже судова влада – це передусім люди з етичними орієнтирами, професійною гідністю й особистою відповідальністю", – наголосила вона.

Раніше суддя-спікер Марина Барсук закликала долучатися до добрих ініціатив і показала, як у суді відзначили День захисту дітей та річницю створення господарських судів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Україна політика Барсук Марина Анатоліївна судова система
Зеленський: "Щоб закінчити з темою виборів, я був би задоволений, якби вони вже відбулися"
21 серпня 2025, 11:14
У Києві судили депутата, який пропонував посади в АРМА за 10 тисяч доларів: як його покарали
20 серпня 2025, 16:20
Сплата штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою доступна в Резерв+: покрокова інструкція
20 серпня 2025, 15:01
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Київщині затримали чоловіка, який отримав 10 тис. доларів за "допомогу" з військовим обліком
21 серпня 2025, 16:57
Харківських підприємців запрошують оцінити онлайн-сервіс для пошуку фінансування
21 серпня 2025, 16:26
Завод на Закарпатті, куди влучили росіяни, досі горить
21 серпня 2025, 15:59
В Україні запровадять безкоштовне харчування для учнів 1–11 класів
21 серпня 2025, 15:50
На Полтавщині виставили на продаж сироробний комбінат
21 серпня 2025, 15:48
Гонорар Світоліної на Цинциннаті: скільки заробила тенісистка
21 серпня 2025, 15:37
Із вересня в Україні можуть оголосити карантин по областях через COVID та грип
21 серпня 2025, 15:32
На Сумщині судили зрадника, який скоригував вогонь по блокпосту
21 серпня 2025, 15:27
Житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон
21 серпня 2025, 15:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »