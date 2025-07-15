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15 июля 2025, 16:04

Судья-спикер Марина Барсук призывает приобщаться к хорошим инициативам: как в суде отметили День защиты детей и годовщину создания хозяйственных судов

15 июля 2025, 16:04
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фото: пресс-служба САХС
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В Северном апелляционном хозяйственном суде празднование Дня защиты детей и годовщины создания хозяйственных судов состоялось неформально: с заботой, теплом и искренними эмоциями

Как передает RegioNews, об этомсообщает пресс-служба САХС.

Судьи провели этот день вместе с детьми, ради которых и творится будущее.
Праздничную программу составили яркое цирковое представление, пикник на природе, общение, смех и множество счастливых моментов. Даже дождь в этот день не помешал хорошему настроению, а наоборот стал частью особой атмосферы искренности и единства.

"Будущее Украины в детских мечтах, в счастливых глазах и в доверии к миру. Наша обязанность – создать для детей пространство, где они будут расти сильными, достойными и настоящими украинцами", – отмечает судья-спикер САХС Барсук Марина.

Она отмечает, что важно не только говорить о заботе, но и проявлять ее конкретными действиями. Поэтому он призывает приобщаться к добрым инициативам всем общинам, бизнесам и организациям. Дарить детям внимание, поддержку, радость и любовь, создавать традиции, которые формируют доверие к миру и вдохновляют.

"Добро, сделанное от всей души, имеет силу изменять мир. И мы это видим, когда детские улыбки отвечают на простейшее беспокойство", - подчеркивают в суде.

Как это было смотрите ниже:

Автором инициативы выступила судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук.

Ранее Марина Барсук рассказала о том, как реформируется судебная система в Украине.

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