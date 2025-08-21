11:50  21 августа
21 августа 2025, 11:14

Зеленский: "Чтобы закончить с темой выборов, я был бы доволен, если бы они уже прошли"

21 августа 2025, 11:14
фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
Глава страны заявил, что дискуссии по выборам в стране во время войны нецелесообразны и не приносят пользы

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, избирательные темы не должны становиться поводом к внутренним спорам и расколу общества. Зеленский подчеркнул, что был бы доволен, если бы выборы уже состоялись, ведь тогда удалось бы закрыть вопрос, который, по его мнению, создает лишние политические дискуссии и лозунги.

Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом в настоящее время является завершение войны, а не внутриполитические баталии. Он обратился к политическим силам с призывом не дестабилизировать ситуацию и дать возможность сосредоточиться на главной задаче – победе в войне.

Напомним, согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного в марте 2025 года, большинство украинцев (66%) выступают против проведения президентских или парламентских выборов до окончания боевых действий. Только 22% респондентов поддерживают эту идею.

Исследование также показало, что, несмотря на сохранение высокого уровня поддержки Зеленского, его основным конкурентом остается бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, имеющий более высокий рейтинг. В то же время партия "Слуга народа" потеряла значительную часть доверия избирателей и может рассчитывать на более скромный результат, чем во время выборов 2019 года.

Ранее сообщалось, Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании, открыл предвыборный штаб. Он приступил к подготовке к участию в следующих президентских выборах.

